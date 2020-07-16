16 Temmuz 2020, Perşembe
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Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

’de saat 11.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi Caddesi’nde geri manevra yaparken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Osmaniye'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samet Çubukçu yönetimindeki 80 AH 709 plakalı traktör, arkasında bağlı olan saman yüklü romörk ile geri manevra yaparken devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Samet Çubukçu öldü, yanındaki Ömer Küçükkurt ve Cüneyt Gökşen ise yaralandı.

TEDAVİYE ALINDILAR

İhbar üzerine kaza yerine çok sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

VİNÇLE KALDIRILDI

Çubukçu'nun cansız bedeni, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için morga götürüldü.

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