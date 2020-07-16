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İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı

'ta bir adam, kovaladıkları genci sığındığı dükkanda bıçaklayıp darp etmişti. 7 kişinin gözaltına alındığı dehşetin sebebi belli oldu. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı. Zanlıların işlemleri adliyede devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir kamyon dolusu adam, bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçaklaması olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı

Olay, önceki gün 15.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı

Konuyla ilgili çalışama yürüten Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini kısa sürede yakaladı.

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İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı

Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı

Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı
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