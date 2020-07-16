İstanbul’da bir kamyon adam genci bıçaklayıp darp etmişti! Sebebi ortaya çıktı
Esenyurt'ta bir kamyon adam, kovaladıkları genci sığındığı dükkanda bıçaklayıp darp etmişti. 7 kişinin gözaltına alındığı dehşetin sebebi belli oldu. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı. Zanlıların işlemleri adliyede devam ediyor.
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Esenyurt'ta bir kamyon dolusu adam, bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçaklaması olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı.
Olay, önceki gün 15.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçakladıktan sonra kaçmıştı.
Konuyla ilgili çalışama yürüten Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini kısa sürede yakaladı.
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Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.