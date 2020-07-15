Taksici 2 yumrukla yere sermişti! O müşteri ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

DARP EDİLEN MÜŞTERİ İBRAHİM ERKAL'IN KARDEŞİ

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.