15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem!

Son dakika haberi... 'te 3.9 şiddetinde meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2020
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Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem!

Son dakika haberi... Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.

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