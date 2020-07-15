Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem!
Son dakika haberi... Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.
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Son dakika haberi... Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 73.95 km.Dodecanese (Yunanistan), 160.78 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 15.07.2020, 15:16:36 TSİ
Enlem : 35.1055 N
Boylam : 27.9091 E
Derinlik : 22.41 km
Detay : https://t.co/UuMSEURy2e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi