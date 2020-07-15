Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı
Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Avcılar'da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk otobüsü kaza yaptı.
Avcılar'da Fevzi Çakmak mahallesi'nde İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı halk otobüsü ağaca ve çöp konteynerine çarptı.
Kazanın şoförün rahatsızlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Kaza sonrası şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.