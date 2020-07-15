15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı

Son dakika haberi... 'da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk otobüsü yaptı. Kaza sonrası şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı

Avcılar'da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk otobüsü kaza yaptı.


Avcılarda halk otobüsü kaza yaptı AVCILAR'DA HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Avcılar'da Fevzi Çakmak mahallesi'nde İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı halk otobüsü ağaca ve çöp konteynerine çarptı.

Kazanın şoförün rahatsızlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Kaza sonrası şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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