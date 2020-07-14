Yeni doğan kızına yetişiyordu! Son nefesinde bile elbiseleri bırakmadı...
Adana'da meydana gelen trafik kazası yürek parçaladı. İlk bebeğini dünyaya gelmeden kaybeden Mustafa Kaya, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken kazada öldü. Kaya’nın bebeğinin çantasını bırakmadığı gözlendi.
Adana'da yaşanan trafik kazası yürek parçaladı. İlk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden 28 yaşındaki baba Mustafa Kaya, dünyaya gelen ikinci bebeğinin göremeden trafik kazasında hayatını kaybetti.
7 Temmuz sabahı Azra Nur adını verdikleri kızlarının sezaryen ile dünyaya getirilmesine karar veren çift hastaneye giderken, Kaya da eve dönüp bebek için eşinin hazırladığı kıyafet çantasının getirmesini istedi. Mustafa Kaya bebeğini görme heyecanıyla çantayı hazırlayıp motosiklet ile yola çıktı. Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde ara sokaktan ana caddeye çıkan Kaya'ya Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı toplu taşıma aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşüp savrulan Kaya'nın bu halde bile bebeğinin çantasını bırakmadığı gözlendi. Bu anlar ise saniye saniye toplu taşıma aracının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akrabaları ise eşinin öldüğünü söylemeyerek trafik kazası geçirdiğini ayaklarının kırıldığını söyledi.
Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kadın ise hastaneden taburcu oldu. Eşini evde görmeyi beklerken genç kadına aile kocasının kaza sonrası öldüğünü söyledi. Genç kadın en mutlu gününde yıkıldı. Kaya, sürücünün ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, "Eşim nasıl bir ömür toprağın içinde kalacaksa onunda bir ömür boyu cezaevinde olmasını istiyorum" dedi.
Gözaltına alınan Veysel K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sabah
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