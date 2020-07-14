14 Temmuz 2020, Salı
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Tekirdağ’da kumara “Bozkurt Uyandı” operasyonu

Tekirdağ Saray’da polis ekipleri kumar oynandığı tespit edilen iş yerlerine baskın gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri kumar oynadıklarıtespit edilen yerlere "" adını verdikleri eş zamanlı operasyonlanlar düzenledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Tekirdağ’da kumara “Bozkurt Uyandı” operasyonu

Saray ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri daha önceden belirlenen ve kumar oynandığı konusunda bilgi edinilip istihbarat çalışması yürütülen 8 iş yerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla başlatılan "Bozkurt Uyandı" isimli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. Gözaltına alınan şahıslara yönelik olarak kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve suç delillerini yok etme suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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