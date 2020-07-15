15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.07.14 23:59:36 40.8517 28.2883 2.2 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.07.14 23:38:56 39.9533 39.5148 5.0 -.- 3.1 3.2 BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2020.07.14 23:01:31 38.9143 27.8558 15.1 -.- 1.4 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.07.14 22:53:52 40.7585 35.7460 13.8 -.- 2.6 -.- YOLPINAR-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2020.07.14 22:49:15 38.9607 27.8608 9.8 -.- 2.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.07.14 20:49:45 38.6825 38.2925 9.9 -.- 2.0 -.- KARABABA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2020.07.14 20:36:57 38.4460 39.2788 17.4 -.- 1.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.14 20:22:26 40.3980 36.1725 15.6 -.- 2.0 -.- GUMUSTOP-TURHAL (TOKAT) İlksel
2020.07.14 20:02:57 38.3090 38.9980 25.3 -.- 1.6 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.07.14 19:51:52 36.3625 28.5417 25.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.14 19:20:54 38.9435 27.8637 13.2 -.- 2.1 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.07.14 18:09:55 38.9598 27.8763 14.4 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.07.14 17:15:33 38.6398 40.0137 5.0 -.- 1.4 -.- YARIMTEPE-PALU (ELAZIG) İlksel
2020.07.14 15:31:31 35.4188 30.2022 19.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.14 14:31:11 36.0485 40.8250 1.9 -.- 4.0 4.0 SURIYE İlksel
2020.07.14 13:46:46 35.7163 31.7310 5.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel

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