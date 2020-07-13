Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

"PATLAMA NEDENİ BELLİ DEĞİL"

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, fabrikadaki buhar kazanında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.