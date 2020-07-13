13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi . Hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

"PATLAMA NEDENİ BELLİ DEĞİL"

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, fabrikadaki buhar kazanında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

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