Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü
Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
MORGA KALDIRILDI
İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"PATLAMA NEDENİ BELLİ DEĞİL"
Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, fabrikadaki buhar kazanında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.
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