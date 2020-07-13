Son dakika: Sivas'ta korkulan oldu 1 köy karantinaya alındı
1 Haziran sonra yeni normalleşme kararlarından sonra Sivas'ta yeniden artan yeni koronavirüs vakaları sonrası korkulan oldu. Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyü tedbirler kapsamında karantinaya alındı.
Yıldızeli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Geynik köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.
Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Destek ekipleri tarafından karşılanacak.
Kent genelinde normalleşme süreciyle birlikte karantinaya alınan köy sayısı ise 4'e yükseldi.
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