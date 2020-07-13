Hacettepe Üniversitesi spor salonundaki taciz iddiası için mahkeme "somut delil yok" dedi

ŞİKAYETÇİ OLDU



İddiaya göre, N.E, genç kadına önce "Duş aldın mı?" diye sordu. J.C.'nin duş aldığını söylemesine rağmen N.E, genç kızın tekrar duş almasını isteyerek, "Biraz önce kondisyon salonunda gördüm çok yağ var" diyerek iki eliyle J.C.'yi belinden tuttu. N.E., daha sonra genç kadının sol göğsünü sıkarak, "Çok büyük" diyerek genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Yaşadığı korku nedeniyle genç kız apar topar spor salonunu terk etti. J.C. ertesi gün karakola giderek şikâyetçi oldu.

ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

Hürriyet Gazetesi'nden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; şikâyet üzerine savcılık, N.E. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan N.E ise savunmasında cinsel saldırı iddialarını reddederek, "Öğrenciye spor yapıyorsun halen kilo vermedin" diye takıldığını iddia etti.

Hacettepe Üniversitesi de iddialarla ilgili olarak N.E. hakkında disiplin soruşturması başlattı. Dava dosyasına giren raporda, "Olayın ruhsal etkilerinin J.C. tarafından anlatılan kısmı da değerlendirildiğinde cinsel saldırı olayının yaşanmış olduğu kanaatine varıldığı" tespiti yapıldı. Cinsel saldırı olayı nedeniyle önce açığa alınan N.E.'nin daha sonra üniversite ile ilişkisi kesildi.