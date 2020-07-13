Ayşe Tuba Aslan cinayetinde görüntüler ortaya çıktı
Eskişehir'de 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından satırla saldırıya uğradığı anlarda yaşanılan dehşetin görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde çevrede oturanların Ayşe Tuba'nın çığlığına duyup yardıma koştuğu görülüyor.
Eskişehir'de boşandığı 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla başına vurarak öldüren Yalçın Özalpay (52), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmazken, dava dosyasında yer alan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine yakın bir kafede oturanların Ayşe Tuba'nın çığlıklarını duyunca koşarak yardıma gittikleri görüldü.
BAŞINA SATIRLA VURDU
Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vuruldu.
Hastanede 44 gün yaşam savaşı veren Ayşe Tuba, 24 Kasım günü hayatını kaybederken, cenazesini ise kadınlar taşıdı. Tutuklanan katil zanlısı Özalpay, yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Heyet, Özalpay hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapmadı.
GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme verdiği hükümle ilgili gerekçeli kararını açıklarken, dava dosyasındaki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerince soruşturma aşamasında iş yerlerinden elde edilen bir güvenlik kamerasının uzak noktasında sanık Yalçın Özalpay'ın eski eşi Ayşe Tuba'yı takip ettiği belirlendi.
Diğer güvenlik kamerası görüntülerinde ise olay yerine yakın bir kafede oturanların Ayşe Tuba'nın yardım çığlıklarını duyduğu ve üzerine kafeyi boşaltarak yardıma koştukları görüldü. Kafe önündeki bir kadının ise gördüğü dehşet karşısında adeta şoka girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
ARSLAN AİLESİNİ GÖNÜLLÜ KADIN AVUKATLAR SAVUNDU
Öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın ailesinin avukatlığını Eskişehir Barosu'na kayıtlı kadın avukatlar Neriman Ersin, Betül Duman, Pınar Çelik Arpacı, Heval Yıldız Karasu, Betül Öztulum, Fatma Girgin ve Funda Güney gönüllü olarak savundu. Yaşanan vahşet karşısında verilen ağır cezaya rağmen içlerinin soğumadığını ifade eden Av. Funda Güney, "Bu davada Yalçın Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ı canavarca hisle, tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Hiçbir indirim uygulanmadı. Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı, iyi hal indirimleri de uygulanmadı. Bu tabii ki Türkiye için örnek bir karar. Sanık Yalçın Özalpay indirim almak için çeşitli iddialarda bulunarak, 'olay günü yüzüme tükürdü, beni tahrik edecek sözler söyledi' dedi.
Kamera kayıtları ve tanık beyanları incelendiğinde böyle bir durum olmadığı ve iddiaların asılsız olduğu da ortada. Kendisi indirim almak için bu tarz beyanlarda bulundu ama bir indirim olmadı" dedi.
"İÇİMİZ HALA SOĞUMADI"
Mahkemelerin kadın cinayetlerinde indirimi hedef alan beyanları kabul etmemesi gerektiğini ifade eden Av. Güney, "Bu hafifletici bir sebep olabilecek bir durum değil. Bu tabii ki bizim için örnek bir karar ve içimiz bir nebze de olsa rahatladı, ama tabii ki öfkemiz hala geçmedi, içimiz tam olarak soğumadı.
Çünkü Ayşe Tuba Arslan artık hayatta değil. Pek çok görgü tanığı var dosyada, çünkü şehrin en işlek yerinde işlendi bu cinayet. Görgü tanıklarının beyanları da kamera kayıtlarında da Ayşe'nin herhangi bir laf atması ya da haksız tahrike sebep olabilecek bir davranışının söz konusu olmadığı mahkemece izlendi, görüldü. Zaten o yüzden de hiçbir şekilde indirim uygulanmadı" diye konuştu.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Avrupa'nın en büyüğü! Bölgeye hayat verecek
- Artvin'de sel felaketi! Yusufeli Barajı havadan böyle görüntülendi
- Metrobüs isyanı! Vatandaş tepki gösterdi
- Böyle işkence görülmedi!
- Gün ağarınca ortaya çıktı! İşte hasar
- Vakalar arttı! Başkan nikahları durdurdu
- Polisleri görünce yutmaya çalıştı!
- Freni patlayan kamyon...
- ABD’de “Wayfair” skandalı!
- ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş ALES açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?
- KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları
- MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
- 11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?