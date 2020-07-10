10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta motosikletli kazada yaralandı, ehliyetsiz olduğu için ceza yedi

Zonguldak’ta motosikletli kazada yaralandı, ehliyetsiz olduğu için ceza yedi

Ereğli ilçesinde öğle saatlerinde, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki yaralanırken ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 5 bin 600 lira ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Zonguldak’ta motosikletli kazada yaralandı, ehliyetsiz olduğu için ceza yedi

Burak Kalaycı (24) yönetimindeki 67 LJ 493 plakalı motosiklet, yokuşta kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü Kalaycı, yaralandı. Mahallelinin yardımına koştuğu Kalaycı için sağlık ekibi çağrıldı.

5 BİN 600 LİRA CEZA YEDİ

İlk müdahalesi yapılan Kalaycı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen Burak Kalaycı'ya 5 bin 600 liralık para cezası uygulandı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA