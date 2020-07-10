Zonguldak’ta motosikletli kazada yaralandı, ehliyetsiz olduğu için ceza yedi
Ereğli ilçesinde öğle saatlerinde, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Burak Kalaycı yaralanırken ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 5 bin 600 lira ceza kesildi.
Burak Kalaycı (24) yönetimindeki 67 LJ 493 plakalı motosiklet, yokuşta kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü Kalaycı, yaralandı. Mahallelinin yardımına koştuğu Kalaycı için sağlık ekibi çağrıldı.
5 BİN 600 LİRA CEZA YEDİ
İlk müdahalesi yapılan Kalaycı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen Burak Kalaycı'ya 5 bin 600 liralık para cezası uygulandı.
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