10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele kapsamında 'da kent merkezi ile ilçelerdeki 56 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da kent merkezi ile ilçelerdeki 56 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 56 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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