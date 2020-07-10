Son dakika: Adana'da kına gecesinde karnından vurulan Berat Demirel yaşam mücadelesini kazandı
Son dakika haberi... Adana'da kına gecesinde tabancayla havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Berat Demirel hayatta kalma mücadelesini kazandı. Annesiyle A Haber canlı yayınında buluştular. Dehşet anlarını böyle anlattı.
Adana'da kına gecesinde tabancayla havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Berat Demirel hayatta kalma mücadelesini kazandı. Annesiyle A Haber canlı yayınında buluştular. Dehşet anlarını böyle anlattı.
Anne Hatice Demirel oğlunu gördüğü anda "Oğlum Berat'ım kuzum... Sarılabilir miyim?" ifadelerini kullanarak oğluna sarıldı.
DEHŞET ANLATINI ANLATTI
Berat Demirel, "Orada silah sıkıyorlardı. Ben sandalyede oturuyordum . Silahın çoğunu sıktılar merminin. Tutukluk yaptı aşağı çevirdiler bana doğru o da bana değdi." ifadeleriyle o anları anlattı.
"ANNE VURULDUM DEDİ"
Hatice Demirel, o gece yaşananları "Anne dedi bana oğlum ne oldu kuzum dedim karnını işaret etti bana eliyle anne vuruldum dedi… O an açtım vurulduğunu gördüm." ifadeleriyle anlattı.
Berat'ı hedef alan zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KINA GECESİNDE SİLAHLARIN ATEŞLENMESİ CEP TELEFONUNDA
Gelin ve damadın kına gecesinin düzenlendiği alana girişinden sonra birden fazla kişinin silahlarla havaya ateş etmesi davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde silah kullananların gelin ve damadın yakınından ateş ettiği ve alanda çok sayıda çocuğun olduğu görülüyor.
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