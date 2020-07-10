Son dakika: Adana'da kına gecesinde karnından vurulan Berat Demirel yaşam mücadelesini kazandı

DEHŞET ANLATINI ANLATTI

Berat Demirel, "Orada silah sıkıyorlardı. Ben sandalyede oturuyordum . Silahın çoğunu sıktılar merminin. Tutukluk yaptı aşağı çevirdiler bana doğru o da bana değdi." ifadeleriyle o anları anlattı.