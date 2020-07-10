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Kars’ta rahatsızlanan buzağıyı maske takıp veterinere götürdüler

Akyaka ilçesinde besici çift, rahatsızlanan buzağılarına takıp veteriner kliniğine götürdü. Çift, tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Kars’ta rahatsızlanan buzağıyı maske takıp veterinere götürdüler

Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünde oturan Tellibey- Songül Tuncer çiftinin buzağıları rahatsızlandı. Çift, buzağıyı, kendilerine ait otomobilin arka koltuğuna bindirip, kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.

VETERİNER HEKİME GETİRDİLER

Çift, 3 aylık olduğu belirtilen buzağıya ayrıca taktı. Tuncer çifti, buzağılarını sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söyledi.

Kars’ta rahatsızlanan buzağıyı maske takıp veterinere götürdüler KARS’TA RAHATSIZLANAN BUZAĞIYI MASKE TAKIP VETERİNERE GÖTÜRDÜLER

MASKE, MESAFE VE HİJYEN…

Herkesi maske, ve hijyen kurallarına uymaya davet eden çift, tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak, buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktı.

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