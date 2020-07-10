Kars’ta rahatsızlanan buzağıyı maske takıp veterinere götürdüler
Akyaka ilçesinde besici çift, rahatsızlanan buzağılarına maske takıp veteriner kliniğine götürdü. Çift, tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktı.
Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünde oturan Tellibey- Songül Tuncer çiftinin buzağıları rahatsızlandı. Çift, buzağıyı, kendilerine ait otomobilin arka koltuğuna bindirip, kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.
VETERİNER HEKİME GETİRDİLER
Çift, 3 aylık olduğu belirtilen buzağıya ayrıca maske taktı. Tuncer çifti, buzağılarını sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söyledi.
MASKE, MESAFE VE HİJYEN…
Herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden çift, tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak, buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktı.
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