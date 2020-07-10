10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da baba 4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Antalya’da baba 4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Elmalı ilçesinde dün gece saatlerinde fenalaşarak, hayatını kaybeden 4 aylık kız , için Morgu’na getirildi. Otopsinin ardından bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracına binerek bebeğini defnedilmek üzere Elmalı’ya götürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Antalya’da baba 4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Edinilen bilgiye göre, Allavi Hasun yaklaşık 10 gün önce ailesiyle birlikte 'dan Elmalı'ya gelerek, tarım işinde çalışmaya başladı. 3 çocuk babası Hasun'un, hastalığı bulunan 4 aylık kız çocuğu dün birden fenalaştı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kızının durumunun kötü olduğunu fark eden Hasun, hemen komşulara giderek yardım istedi. Ailenin evine gelen komşuları, bebeği ve babasını arabaya bindirerek Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekipleri hastanede yaptıkları müdahalede 4 aylık Hasun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehe Hasun'un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi için Kurum Morgu'na kaldırıldı.

KUCAĞINDA TAŞIDI

Hasun'un cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından babaya teslim edildi. torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracına bindirerek Elmalı'ya götürdü. , Elmalı'nın Kocapınar Mahallesi'nde defnedilecek.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA