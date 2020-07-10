Antalya’da baba 4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
Elmalı ilçesinde dün gece saatlerinde fenalaşarak, hayatını kaybeden 4 aylık Suriyeli kız bebek, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu’na getirildi. Otopsinin ardından bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracına binerek bebeğini defnedilmek üzere Elmalı’ya götürdü.
Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Allavi Hasun yaklaşık 10 gün önce ailesiyle birlikte Adana'dan Elmalı'ya gelerek, tarım işinde çalışmaya başladı. 3 çocuk babası Hasun'un, hastalığı bulunan 4 aylık kız çocuğu Mehe Hasun dün birden fenalaştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kızının durumunun kötü olduğunu fark eden Hasun, hemen komşulara giderek yardım istedi. Ailenin evine gelen komşuları, bebeği ve babasını arabaya bindirerek Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık ekipleri hastanede yaptıkları müdahalede 4 aylık Hasun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehe Hasun'un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.
KUCAĞINDA TAŞIDI
Hasun'un cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından babaya teslim edildi. Ceset torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracına bindirerek Elmalı'ya götürdü. Bebek, Elmalı'nın Kocapınar Mahallesi'nde defnedilecek.
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