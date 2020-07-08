Son dakika: Şanlıurfa'ya yasaklar peş peşe geldi!
Son dakika haberi... Şanlıurfa’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 105 adres karantinaya alındı. Ayrıca Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına da kısıtlama getirildi.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin bulunduğu adreslere İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir getirildi.
14 GÜN KARANTİNA
Kurulun aldığı tedbirler kapsamında Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Ceylanpınar 9, Eyyübiye'de 10, Haliliye'de 32 Hilvan'da 1, Karaköprü'de 20, Suruç'ta 8, ve Viranşehir'de 17 farklı adres olmak üzere toplam 105 farklı nokta 14 gün süreyle karantinaya alındı.
ASKER UĞURLAMASINA KISITLAMA
Ayrıca Valilikten yapılan diğer açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.
Bu kapsamda asker uğurlama törenlerinde kontrolsüz kalabalık oluşturulmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalara müsaade edilmemesine karar verildi.
Açıklamada, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle üç güne kadar uzayabilen sokak düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde belirli saat dilimlerinde yapılması, düğün ve nikahlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde oyun oynanmamasının da kararlaştırıldığı belirtildi.
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