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Sakarya’da toplu taşıma araçlarında maske takmayanlar hakkında tutanak tutuldu

’da, tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, takmayan 1 minibüs sürücüsü ile 2 yolcu hakkında ceza tespit tutanağı tuttu. Tutulan tutanaklara göre Kaymakamlıklar tarafından kişilere ceza yazılacağı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Sakarya’da toplu taşıma araçlarında maske takmayanlar hakkında tutanak tutuldu

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla getirilen maske zorunluluğu ile ilgili uygulama yaptı. Serdivan İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, toplu taşıma araçları durdurularak maske denetimi yapıldı.

CEZA TESPİT TUTANAĞI TUTULDU

2 saat süren denetimde 2 yolcu ve 1 sürücüye maske takmadıkları gerekçesiyle ceza tespit tutanağı tutuldu. Polis, maske takmayan sürücü ve yolculara maske verdi. Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı. Tutulan tutanaklara göre Kaymakamlıklar tarafından kişilere ceza yazılacağı öğrenildi.

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