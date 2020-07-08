10 Temmuz 2020, Cuma
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Osmaniye'deki bariyere çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü

'de bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken 2 çocuğun cenazeleri morga götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Osmaniye'deki bariyere çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü

Edinilen bilgilere göre, E90 yolu Taşoluk Tüneli civarında meydana gelen kazada, Bahçe ilçesinden yönüne giden O.A.'nın (49) kullandığı 27 VK 423 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen otomobilde bulunan D.A. (13) ile kardeşi D.A. (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Sürücü ile araçta bulunan C.A. (17) ve İ.A. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MORGA KALDIRILDILAR

Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlatırken kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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