Osmaniye'deki bariyere çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER



Sürücü ile araçta bulunan C.A. (17) ve İ.A. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MORGA KALDIRILDILAR

Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlatırken kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.