10 Temmuz 2020, Cuma
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Kocaeli Gebze'de fabrikada korkutan yangın!

Son dakika haberine göre; 'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Kocaeli Gebze'de fabrikada korkutan yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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