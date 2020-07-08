İstanbul’da 9 PKK’lıya operasyonda flaş gelişme: 5’i tutuklandı

9 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran günü Esenyurt İlçesinde Molotof kokteyli atılması olayı ile ilgili M.O. H.A., Ö.Y., S.K., R.D. ve G.G. isimli 6 şahıs, PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren silahlı örgüt mensuplarıyla irtibatlı/irtisatlı olduğu tespit edilen Z.A. isimli şahıs, Beyoğlu İlçesinde yolu araç trafiğine kapatarak korsan gösteri eylemi yapan R.A. ve R.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.