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İstanbul’da 9 PKK’lıya operasyonda flaş gelişme: 5’i tutuklandı

’da 9 terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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İstanbul’da 9 PKK’lıya operasyonda flaş gelişme: 5’i tutuklandı

Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, /–PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

9 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran günü Esenyurt İlçesinde Molotof kokteyli atılması olayı ile ilgili M.O. H.A., Ö.Y., S.K., R.D. ve G.G. isimli 6 şahıs, PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren silahlı örgüt mensuplarıyla irtibatlı/irtisatlı olduğu tespit edilen Z.A. isimli şahıs, Beyoğlu İlçesinde yolu araç trafiğine kapatarak korsan gösteri eylemi yapan R.A. ve R.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah

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