İstanbul’da 66 yaşındaki okul görevlisi küçük kızı istismar etti
Arnavutköy’deki bir okulda mide bulandıran bir olay meydana geldi. Okulda hademe olarak görev yapan 66 yaşındaki şüphelinin 7 yaşındaki küçük kızı istismar ettiği ortaya çıktı. Olayı anlatan küçük kızın ifadesi ardından şüpheli tutuklandı. Hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 66 yaşındaki şüpheli Sadettin E.'nin Arnavutköy'de bulunan bir okulda hademe olarak çalıştığı, 7 yaşındaki mağdur kızın ise aynı okulda 2. sınıfta öğrenci olduğu belirtildi.
Olay tarihinde şüpheli Sadettin'in mağduru yanına çağırarak cinsel olarak istismar ettiği, mağdurun ilk önce kaçtığı, ancak daha sonra şüphelinin tekrar mağdurun yanına gelerek aynı şeyi tekrarladığı kaydedildi. Cinsel istismar sonrası şüphelinin küçük kıza 'Bu olayı kimseye anlatma' diyerek telkinlerde bulunduğu ifade edildi.
KÜÇÜK KIZ ANLATTI
Küçük kız ifadesinde yaşadığı cinsel istismarı detaylarıyla anlattı. Şüphelinin daha sonra kendisine 'Sen benim dostumsun, bana arkadaş oldun, ben yalnızım, hakkını nasıl ödeyeceğim' şeklinde sözler söylediğini ifade etti.
"İFADESİ GÜVENİLİR"
İddianamede, adli görüşmeci olarak ifadede yer alan Pedagog beyanında mağdurun iletişime açık olduğunu, anlama ve kavrama becerilerinin yaşı ile uyumlu olduğunu, gerçek ve yalan tanımı yapabildiğini, ifadesinin güvenilir, uygun ve tutarlı olduğunu belirttiği yer aldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şüpheli Sadettin E.'nin ise savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, iddia edilen olayı gerçekleştirmediği, kendisine iftira atıldığını, suçsuz olduğunu beyan ettiği belirtildi. Savcılıkça, şüphelinin kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle mağduru cinsel yönden istismar ettiğinin kabul edildiği kaydedildi.
Tutuklanan şüpheli Sadettin E.'nin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)
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