Uzmanlardan kene uyarısı: Kesinlikle çıplak elle dokunmayın

"GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN KENEYE MÜDAHALE EDECEĞİZ VE KENEYİ ÇIKARACAĞIZ"

"Bizim birliğimizin üyesi olan konu uzmanı hocalarımız var. Profesörlerimiz, parazitoloji hocalarımız var. Bunlar bu konuda ülkemizde çok etkin ve yetkin konumda olan hocalarımız biz bu konuyu onlarla da görüşüyoruz. Bizim birliğimizin bilim kurulu üyeleri var. Zaten son görüşler de bu noktada birleşti. Kene yapıştığında bir salgı çıkarıyor ve bu salgıyla insan acı duymaz. Kene daha sonra kanı emmeye başlıyor ama kanı emerken virüsü enjekte etmiyor. Belli bir süre geçmesi lazım. Bunun süresi de bilimsel olarak yapılan testlere göre 12 saat. Yani bir insana kene yapıştıktan 12 saat sonra virüsü vermeye başlıyor. Şimdi biz kenenin ne zaman yapıştığını bilemeyiz. Zaten ifade ettiğimiz gibi bu kırsal bir hastalıktır. Ormana komşu olan yerlerde, tarlalarda bağ ve bahçede bakımsız yerlerde yaşayan hayvanlar bunlar. Bir de tüm keneler hastalık taşımıyor. Dünyada 900 civarında kene türü var ve ülkemizde bunların 40 civarında türü var. Onların da belli türleri tarafından bu virüs taşınıyor. Ama kene de hangi tür olursa olsun, gördüğümüz zaman keneye müdahale edeceğiz ve keneyi çıkaracağız. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu, derinizle yani çıplak elle müdahale etmeyeceksiniz. Eğer çıplak elle müdahale etme gibi bir zorunluluk var ise eldiven bulamıyorsanız zaten müdahale etmeyeceksiniz. O zaman en süratli şekilde bir sağlık kuruluşuna gideceksiniz. Ama bunun uzmanı tarafından çıkarılsın gibi bir şey de söz konusu değil. Herkes çıkarabilir. Hatta geçmiş yıllarda şöyle haberler meydana geldi, kendisini çıkarıyoruz başı kopuyor. Kene virüsü vücudunda taşıyor ve başı kopsa bile o bir kıymık parçası gibi bir hale geliyor ve istediğiniz zaman onu oradan çıkarabilirsiniz. Keneyi çıkardıktan sonra o bölge alkol ve benzeri bir antiseptik dezenfektan ile temizlendikten sonra bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. 10 günlük bir süre içerisinde kişide, ateş yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı, vücutta diğer ağrılar, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler bu hastalığın belirtileridir. Daha sonra bu hastalık vücutta kanamalara sebebiyet verir. Burun kanaması, akciğer kanaması, beyin kanaması gibi ve bu süreçten sonra da insanlar hayatını kaybeder" şeklinde konuştu.