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Ucuz paspas koronavirüsü unutturdu! Alışveriş yapmak isteyen mahalleli birbiriyle yarıştı

'de sokakta satılan ucuz halı ve paspas koronavirüsü unutturdu. Düşük fiyattan alışveriş yapmak isteyen mahalleli ve maske takmayı unuttu. Dip dibe durarak yere serilen ürünleri almak için birbiriyle yarıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Ucuz paspas koronavirüsü unutturdu! Alışveriş yapmak isteyen mahalleli birbiriyle yarıştı

Arnavutköy'de dün gece 22.00'da bir seyyar satıcı, sokağa halı, banyo paspası ve yorgan örtülerini sererek ucuza satınca, mahalledeki kadınlar sosyal mesafeyi unuttu.

Ucuz paspas koronavirüsü unutturdu! Alışveriş yapmak isteyen mahalleli birbiriyle yarıştı | VİDEO UCUZ PASPAS KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU! ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEYEN MAHALLELİ BİRBİRİYLE YARIŞTI | VİDEO

Sokağın ortasına serilen halı ve örtülerden satın almak istedi. Maske takmayan ve sosyal mesafeyi hiçe sayan kadınlar, yere serilen halı ve örtüleri kontrol etti, beğendiklerini aldı.

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