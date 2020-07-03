03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Siirt'te bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle uygulaması başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Siirt'te bir köy karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Hatrant köyünde tespit edilen korona virüs vak'asının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

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