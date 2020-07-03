Son dakika: Siirt'te bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
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