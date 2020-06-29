Döner kardeşler hesap veriyor! "12 cinayet işlerim" sözü ‘şakalaşma’ diye savunuldu
Döner Kardeşler adıyla bilinen ve 2019’da polisin operasyonla tutuklanan suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada sanık Emirhan Döner ile Ergün Eren'in telefon konuşmalarını okuyan mahkeme başkanı, Eren'in sanık Döner'e "Senin için 12 cinayet işlerim" dediğini, Emirhan Döner'in ise "İntikamımı almadan ölürsem, intikamımı sen al" diye konuştuğunu aktardı. Konuşmalara ilişkin savunması sorulan sanık Eren aralarında şakalaşma olduğunu söyledi.
Döner Kardeşler olarak bilinen ve haklarında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açılan suç örgütüne yönelik davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya 12 tutuksuz 1 tutuklu sanık katıldı.
AKLA ZİYAN SAVUNMA
Duruşmada sanık Emirhan Döner ile Ergün Eren'in telefon konuşmalarını okuyan mahkeme başkanı, Eren'in sanık Döner'e "Senin için 12 cinayet işlerim" dediğini, Emirhan Döner'in ise "İntikamımı almadan ölürsem, intikamımı sen al" diye konuştuğunu aktardı.
Konuşmalara ilişkin savunması sorulan sanık Eren aralarında şakalaşma olduğunu söyledi. Savunmaları sorulan diğer sanıklar da örgüt suçlamalarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı tutuklu sanıkların tümünün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma bir sonraki celse müşteki beyanlarının alınması için ertelendi.
İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner'in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da açıklanmıştı. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner'in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma','ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme', 'hakaret','tefecilik', 'tehdit', 'birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'şantaj', 'örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' ve 'suç üstlenme' suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.
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