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Çırağan Sarayı’nda aşçı yardımcısı genç kadın, temizlik görevlisinin tacizine uğradı

’nda asansöre binen genç kadın temizlik görevlisinin uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; genç kadının şikâyeti sonrası tacizci hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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İĞRENÇ OLAY! ASANSÖRDE KABUSU YAŞADI

'nda olarak görev yapan genç kadın otelde olarak çalışan genç adamın maruz kaldı. Tuğba H. geçtiğimiz günlerde polis merkezi amirliğine giderek şikâyetçi oldu. 29 yaşındaki genç kadın Çırağan Sarayı'nda aşçı yardımcısı olarak çalışıyordu. Sarayda bir etkinlik yapıldığı sırada temizlik görevlisi Mahmut M. ile aynı asansöre bindi.

ASANSÖRDE TACİZ ETTİ

Mahmut M. asansördeyken ellerindekileri iddiaya göre düşürüyormuş gibi yapıp genç kadının göğüslerine dokundu. Asansörde çığlık atarak yardım isteyen genç kadını yine iddiaya göre Mahmut M. etmeye devam etti.

"YANLIŞLIKLA OLDU, TACİZ ETMEDİM"

Korkuya kapılan genç kadının durumu önce erkek arkadaşına anlattı. Sevgilisi ise polise başvurmasını söyledi. Genç kadın polise durumu ihbar edince Mahmut M.'nin ifadesine başvuruldu. 53 yaşındaki Mahmut M., genç kadını taciz etmediğini ellerinin yanlışlıkla vücuduna değdiğini ifade etti.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık Mahmut M.'nin malzemeleri kullanarak genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Temizlik görevlisi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek. (Atakan Irmak/Sabah)

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