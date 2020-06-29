Çırağan Sarayı’nda aşçı yardımcısı genç kadın, temizlik görevlisinin tacizine uğradı
Çırağan Sarayı’nda asansöre binen aşçı yardımcısı genç kadın temizlik görevlisinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; genç kadının şikâyeti sonrası tacizci temizlik görevlisi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Çırağan Sarayı'nda aşçı yardımcısı olarak görev yapan genç kadın otelde temizlik görevlisi olarak çalışan genç adamın cinsel saldırısına maruz kaldı. Tuğba H. geçtiğimiz günlerde Beşiktaş polis merkezi amirliğine giderek şikâyetçi oldu. 29 yaşındaki genç kadın Çırağan Sarayı'nda aşçı yardımcısı olarak çalışıyordu. Sarayda bir etkinlik yapıldığı sırada temizlik görevlisi Mahmut M. ile aynı asansöre bindi.
ASANSÖRDE TACİZ ETTİ
Mahmut M. asansördeyken ellerindekileri iddiaya göre düşürüyormuş gibi yapıp genç kadının göğüslerine dokundu. Asansörde çığlık atarak yardım isteyen genç kadını yine iddiaya göre Mahmut M. taciz etmeye devam etti.
"YANLIŞLIKLA OLDU, TACİZ ETMEDİM"
Korkuya kapılan genç kadının durumu önce erkek arkadaşına anlattı. Sevgilisi ise polise başvurmasını söyledi. Genç kadın polise durumu ihbar edince Mahmut M.'nin ifadesine başvuruldu. 53 yaşındaki Mahmut M., genç kadını taciz etmediğini ellerinin yanlışlıkla vücuduna değdiğini ifade etti.
5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık Mahmut M.'nin malzemeleri kullanarak genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Temizlik görevlisi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Atakan Irmak/Sabah)
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