11 farklı suçtan aranan zanlı İzmir'de yakalandı
İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı suçtan aranan B.S'ye operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 11 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetini yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan B.S'nin Hamzababa Mahallesi'ndeki evine geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste yakalanan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü!
- İstanbul'daki patlamayla ilgili flaş gelişme
- İstanbul'da orman yangını
- YKS'den çıkan aday virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü
- Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişi kim?
- Karısını alıkoyan kocaya 14 yıl hapis istemi!
- YKS'nin son oturumu YDT sona erdi
- Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
- Mehmet amca narkozun etkisiyle...
- Koronavirüs provokatörüne dava!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?