28 Haziran 2020, Pazar
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11 farklı suçtan aranan zanlı İzmir'de yakalandı

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı suçtan aranan B.S'ye operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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11 FARKLI SUÇTAN ARANAN ZANLI YAKALANDI

'in Kemalpaşa ilçesinde 11 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetini yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan B.S'nin Hamzababa Mahallesi'ndeki evine geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yakalanan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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