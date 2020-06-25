obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
ATA AÖF final sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ATA AÖF final sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. Yayımlanan takvime göre, sonuçların 25 Haziran'da açıklanacağı duyurulmuştu. ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, obs.atauni.edu.tr giriş ile ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren yüz binlerce öğrenci, 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında bahar dönemi final sınavına katıldılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen final sınavının sonuçları heyecanla araştırılıyor. ATA AÖF tarafından yayımlanan takvime göre, bahar dönemi final sonuçlarının 25 Haziran'da topluca ilan edileceği bildirilmişti. Peki, obs.atauni.edu.tr giriş ile ATA AÖF final sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF bahar dönemi final sonuçları 25 Haziran'da erişime açılacak. Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranı üzerinde duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol panelde yer alan "Öğrenim" sekmesine tıkladıktan sona alt kategoride bulunan "Sınavlar" butonuna tıklayın. Açılan pencerede döneme ait sınav sonuçlarına ulaşabileceksiniz. ahaber.com.tr
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- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
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