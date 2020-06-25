Hatay’da engelli gibi davranan dilenci, polisleri görünce ayaklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fiziksel engelli gibi davranıp, eline aldığı bastonla ilerleyen ve vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden dilenciyi yakaladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde dilenen kişi, suçüstü yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Dilenci, yakalandığını anlayınca elindeki bastonu bırakıp yürümeye başladı. Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler tarafından dilenciye 635 TL cezai işlem uygulanmasının ardından bölgeden uzaklaştırdı.