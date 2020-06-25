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Hatay’da engelli gibi davranan dilenci, polisleri görünce ayaklandı

'da, fiziksel gibi davranarak para talep eden polis tarafından yakalandı. Sağlıklı olan ve yürüme güçlüğü çekmeyen şahsa 635 lira cezai işlem uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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ENGELLİ GİBİ DAVRANIYORDU BİR ANDA AYAKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fiziksel gibi davranıp, eline aldığı bastonla ilerleyen ve vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden dilenciyi yakaladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde dilenen kişi, suçüstü yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

, yakalandığını anlayınca elindeki bastonu bırakıp yürümeye başladı. Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler tarafından dilenciye 635 TL cezai işlem uygulanmasının ardından bölgeden uzaklaştırdı.

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