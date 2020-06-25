Adnan Oktar davasında 'şoke eden' ifadeler: Senin maaşını Adnan Oktar'a infak ediyoruz
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık A.Ş.G.'nin tahliyesine karar verildi. Örgüt tarafından bir işe yerleştirildiğini ancak çalıştığı işten maaş alamadığını anlatan sanık A.Ş.G., diğer örgüt üyelerine "Ben maaş alamayacak mıyım?" diye sorduğunda, "Senin maaşını Adnan Oktar'a infak ediyoruz." şeklinde yanıt aldığını kaydetti.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 71. duruşmaya, sanıklar ve izleyiciler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık A.Ş.G.'nin baskı altında olmadan rahat ifade vermesi için alınan ara karar gereği duruşma salonuna getirilmedi.
Tutuklu sanık A.Ş.G. savunmasında, 2001 yılında örgütle tanıştıktan sonra kendisine itaat ayetleri ezberletildiğini, mehdinin özellikleri konusunda yoğun tebliğ yapıldığını söyledi.
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