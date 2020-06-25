25 Haziran 2020, Perşembe
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Adnan Oktar davasında 'şoke eden' ifadeler: Senin maaşını Adnan Oktar'a infak ediyoruz

organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık A.Ş.G.'nin tahliyesine karar verildi. Örgüt tarafından bir işe yerleştirildiğini ancak çalıştığı işten alamadığını anlatan sanık A.Ş.G., diğer örgüt üyelerine "Ben maaş alamayacak mıyım?" diye sorduğunda, "Senin maaşını Adnan Oktar'a infak ediyoruz." şeklinde yanıt aldığını kaydetti.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 71. duruşmaya, sanıklar ve izleyiciler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık A.Ş.G.'nin baskı altında olmadan rahat ifade vermesi için alınan ara karar gereği duruşma salonuna getirilmedi.

Tutuklu sanık A.Ş.G. savunmasında, 2001 yılında örgütle tanıştıktan sonra kendisine itaat ayetleri ezberletildiğini, mehdinin özellikleri konusunda yoğun tebliğ yapıldığını söyledi.

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