Adnan Oktar davasında 'şoke eden' ifadeler: Senin maaşını Adnan Oktar'a infak ediyoruz

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 71. duruşmaya, sanıklar ve izleyiciler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık A.Ş.G.'nin baskı altında olmadan rahat ifade vermesi için alınan ara karar gereği duruşma salonuna getirilmedi.

Tutuklu sanık A.Ş.G. savunmasında, 2001 yılında örgütle tanıştıktan sonra kendisine itaat ayetleri ezberletildiğini, mehdinin özellikleri konusunda yoğun tebliğ yapıldığını söyledi.