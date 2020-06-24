“Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım” diyen Nikar Deliormanlı'nın cezai sorumluluğu olmadığı raporu verildi

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, Nikar Deliormanlı'nın 24 Şubat ve 28 Şubat arasında muayenesinin yapıldığı belirtildi.