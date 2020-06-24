24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Yaşam Haberleri “Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım” diyen Nikar Deliormanlı'nın cezai sorumluluğu olmadığı raporu verildi

“Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım” diyen Nikar Deliormanlı'nın cezai sorumluluğu olmadığı raporu verildi

 Kurumu, yolcu uçağında, "Ben 'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile yargılanan 'nın 'cezai sorumluluğunun olmadığını' belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından yargılamayı yapan Anadolu 11. 'ne gönderilen raporda, 'nın 24 Şubat ve 28 Şubat arasında muayenesinin yapıldığı belirtildi.

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