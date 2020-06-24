24 Haziran 2020, Çarşamba
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Aydın’da engelli kızı taciz eden şahıs annesinin mezarına kanını akıtıp kaçmaya çalıştı

Efeler ilçesinde komşusunun engelli kızına cinsel istismardan yargılanan 44 yaşındaki Ç., cezaevine girmemek için kolunu kesip kanını annesinin mezarına damlatarak otomobilini de bölgede bırakıp kaçtı. Eşinin kocasının öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, Enver Ç.'yi dağlık alanda yakaladı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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Efeler ilçesinin 'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ç., geçen temmuz ayında iddiaya göre komşularının engelli kızına cinsel istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikâyetçi olması üzerine polis, Enver Ç.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Enver Ç., tutuklandı. Hakkında 1. 'nde dava açıldı. 6 ay cezaevinde yatan Enver Ç., geçen ocak ayındaki duruşmada tahliye edildi.

Tutuksuz yargılamasına devam edilen Enver Ç., 5 Haziran'daki duruşmadan bir gün önce 'kendisine cinayete kurban gittiği' izlenimi vermek için bir plan yapıp, ortadan kayboldu. Annesinin Umurlu Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarına giden Enver Ç., kolunu kesip, akan kanları mezara sürüp, otomobilini de kapısı ve camlarını açık bırakarak ortadan kayboldu. Ç. ise polise gidip, 'eşinin öldürüldüğünü' ileri sürerek, şikâyetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bunun üzerine harekete geçen polis, mezarlıkta yaptığı aramada Enver Ç.'nin kıyafetlerini buldu. Özel eğitimli kadavra köpeği ile mezarlıkta arama yapan polis, bir sonuç alamadı. Olayın çözüme kavuşturulması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan bir özel ekip oluşturuldu. Tüm delilleri tek tek inceleyen özel ekip, kayıp olan Enver Ç. ve eşi Esin Ç.'nin cep telefonlarını teknik takibe aldı. Polis, Esin Ç.'nin eşi Enver Ç. ile telefon görüşmesi yaptığını tespit etti. Telefon sinyallerinden Enver Ç.'nin İncirliova'da İkizdere Barajı kenarındaki dağlık alanda saklandığı belirlendi. Bunun üzerine polis, 21 Haziran'da operasyon düzenleyip, Enver Ç.'yi yakaladı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Enver Ç. polisteki sorgusunda, cezaevine yeniden girmekten ve ailesine zarar gelmesinden korktuğu için kendisini cinayete kurban gitmiş gibi gösterip, ortadan kaybolduğunu itiraf etti. Polis, Enver Ç.'nin eşi Esin Ç.'nin de ifadesine başvurdu. Enver Ç., polisteki işlemlerinin ardından, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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