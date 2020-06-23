23 Haziran 2020, Salı
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Son dakika haberine göre; ’da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan kişiler kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR!

Alınan bilgiye göre, 'un Terme ilçesinde Samsun - karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.

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