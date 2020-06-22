Hac iptal mi? Bu sene hacca gidilmeyecek mi? Suudi Arabistan hac kararı
Hac iptal mi? Son dakika haberine göre; Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar haberin detaylarını merak ediyor. Suudi Arabistan'ın hac kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hac iptal mi? Bu sene hacca gidilmeyecek mi? Suudi Arabistan hac kararının detayları haberimizde...
Hac iptal mi? Koronavirüs salgını eski hızını kaybetse dahi, ülkeler önlemlerini almaya devam ediyor. Yeni karar alan ülkeler arasına milyonlarca Müslümanı kabul eden Suudi Arabistan'da katıldı. Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar haberin detaylarını merak ediyor. Suudi Arabistan'ın hac kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hac iptal mi? Bu sene hacca gidilmeyecek mi? Suudi Arabistan hac kararının detayları haberimizde...
Hac görevini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitme hayali kuran 2 milyondan fazla hacı adayı, Suudi Arabistan'ın salgın nedeniyle alacağı kararı merakla bekliyordu.
Suudi Arabistan'dan 2020 hac için açıklama geldi.
BU SENE HAC OLACAK MI?
Suudi Arabistan, COVID-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan COVID-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.
Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı vurgulandı.
Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı anlatıldı.
ÜLKEDE VAKA SAYISI 157 BİN 612'YE ULAŞTI
Bakanlık açıklamasında, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, şunlara yer verildi:
"COVID-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede COVID-19 nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.
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