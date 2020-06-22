Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te, polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapılan bağ evine düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bağ evinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyon kapsamında arama yapılan bağ evinde; 3 kilo metamfetamin, 19 kilo sodyum asetat, 10 gram kırmızı fosfor ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
5 KİŞİYE GÖZALTI
Uyuşturucu ve malzemelere el koyan polis, evde bulunan 5 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.
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