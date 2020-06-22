22 Haziran 2020, Pazartesi
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

'te, polis ekiplerinin imalatı yapılan bağ evine düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından ' imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri, bir bağ evinde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyon kapsamında arama yapılan bağ evinde; 3 kilo metamfetamin, 19 kilo sodyum asetat, 10 gram kırmızı fosfor ile yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Uyuşturucu ve malzemelere el koyan polis, evde bulunan 5 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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