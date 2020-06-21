Son dakika: Meteoroloji’den o iller için flaş sağanak uyarısı! 21 Haziran 2020 hava durumu | Video

Karadeniz'de

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği Doğugök gürültülü sağanak bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, hava parçalı bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği bölgede rüzgar kuzey, gece saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek.



Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt'ta 21, Trabzon'da 25, Artvin'de 23, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de 26 derece olması öngörülüyor.





ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Doğu Anadolu'daki 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelerde, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı Ardahan il geneli ile Erzincan ili ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı:



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı Ardahan il geneli ile Erzincan ili ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.