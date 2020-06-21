Ankara'da eğlence merkezine baskın! 36 kişiye para cezası
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 36 kişiye toplam 113 bin lira para cezası uygulandı.
İlçede bulunan bir eğlence merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini alan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki eğlence merkezinin kapısı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirleyince içeri girdi.
36 KİŞİYE PARA CEZASI
İçerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çalışan ve müşterilerden oluşan 36 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 113 bin 400 lira para cezası kesti.
Söz konusu iş yeri mühürlendi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kritik sağanak uyarısı! Sıcaklık...
- A101'de perşembe indirimleri neler?
- Tuzlasporlu futbolcunun eşi, kayınpederine taciz davası açtı
- Kendi kanıyla failinin adını yazmıştı!
- Korkunç helikopter kazası! Böyle çakıldı
- O illerimizi dolu vurdu
- O terörist hakkında flaş gelişme!
- Türkiye’de en net o ilde izlendi
- Aksaray'da alkollü sürücü dehşeti! Bekçiyi ezdi, polis memurunun ayağını kırdı
- 3 bin yılda bir açıyor!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: LGS iptal mi oldu? LGS sınavı yeniden mi yapılacak?
- LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman yatar?