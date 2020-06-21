21 Haziran 2020, Pazar
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Ankara'da eğlence merkezine baskın! 36 kişiye para cezası

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 36 kişiye toplam 113 bin lira para cezası uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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ANKARA'DA EĞLENCE MERKEZİNE BASKIN!

İlçede bulunan bir eğlence merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini alan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki eğlence merkezinin kapısı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirleyince içeri girdi.

36 KİŞİYE PARA CEZASI

İçerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çalışan ve müşterilerden oluşan 36 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 113 bin 400 lira para cezası kesti.

Söz konusu iş yeri mühürlendi.

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