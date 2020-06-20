Corona virüs ile mücadelede ölüme meydan okudular!
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön cephede savaşarak hayat kurmak için ölüme meydan okudular. Eşlerinden çocuklarından aylarca uzak kalan kahraman babaların tek arzuları var: Doyasıya sarılabilmek.
Öyle babalar var ki onlar, hem hastalarının hem de çocuklarının gözünde tam bir kahraman. Koronavirüsle mücadelede canları pahasına en ön safta kahramanca savaşan sağlık çalışanı babalar, aylarca çocuklarına hasret kaldılar.
Kimisi, hastalarını Kovid-19'un pençesinden kurtarmaya çalışırken bu katil virüse yakalandı. Virüsle bu kez kendileri için savaştı. Virüsü yendi, gönlünde çocuklarına duyduğu hasret rağmen, korkmadan yine hastaneye görevleri başına koştu. Ailelerini korumak için çocuklarından uzak, ayrı evlerde kalmayı bile göze aldılar. Yeter ki hastaları iyi olsun, yeter ki ailelerine koronavirüs bulaşmasın diye mücadeleden hiç vazgeçmediler. Babalar Günü'nde bu kahraman babaların ve çocuklarının tek bir istekleri var: Doyasıya sarılabilmek... İşte kahraman babalar ve çocukları:
İNŞALLAH KIZIM SINAVI KAZANACAK
Dr. Yalçın Hacıoğlu (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi): 14 yaşında Ilgın ve 12 yaşında Naz adında iki kızım var. Mücadalede hep en ön saftaydık. Ben de koronavirüse yakalandım. Kızlarımdan, ailemden ayrı kalmak zorunda kaldım. Evin bir odasında kendimi izole ettim. Ilgın, LGS'ye hazırlanıyordu bir yandan. Kaybetme korkusu altında sınava hazırlandı. Çok şükür koronavirüsü atlattım. Hastalarımın yanına da döndüm. Ailemle de kontrollü bir şekilde bir aradayız. Uzun süre beraber vakit geçiremedik. Babalar Günü'nde kontrollü doyasıya sarılacağız. İnşallah kızım da sınavı kazanacak.
ÇOCUKLARIMLA OLMAK EN BÜYÜK HEDİYE
Hemşire Şahin Tanrıverdi (Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Hemşiresi): 8 yaşında Deniz ve Dilemsu adında ikizlerim var. Salgın başlayınca ayrı yerde kalmaya başladım. Eşim de hemşire. Hastanede bulaşma riskinin en yoğun olduğu sterilizasyonda çalışıyorum. 2.5 ay eve gitmedim. Deniz ve Dilemsu'yu pencereden gördüm. Onlara el salladım. Bu duygu çok zordu. 'Baba sana bir şey olmayacak' dimi diyorlardı. Çocukların oyunlarında bile koronavirüs var. 'Baba koronavirüsün ilacını bulduk' diyorlar. Bana 'Sen bir kahramansın' diyorlar. Babalar Günü, onlarla olmak bana en büyük hediye.
AİLEM BENİM HER ŞEYİM
Dr. Savaş Başar Kartal (Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı): Koronavirüse yurtdışı temaslı bir hastamdan yakalandım. Hastam vefat etti. Günlerce oksijen cihazına bağlı savaş vermişim. Bu da yetmezmiş gibi virüs, doktor olan eşime ve 3 kızımdan ikisine bulaştı. Zor günlerden geçtik. Benim için en büyük Babalar Günü hediyesi, acı kayıpların yaşandığı virüsle savaşta, kayıp vermeden birbirimize kavuşmak. Büyük kızım Mina Nur (24) virüse yakalanmadı. 17 yaşındaki Zeynep de, 8 yaşındaki İnci de virüse meydan okudu. Bana, "Baba sen bir kahramansın. Hem hastalarını kurtardın, hem bizi bırakmadın" diyorlar. Ailem benim her şeyim.
BU YIL BABALAR GÜNÜ ÇOK ÖZEL
Uzm. Dr. Mehmet Emin Pişkinpaşa (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Klinik Şefi): Kızım Zeynep 6 yaşında. Eşim de doktor. Ben de koronavirüse yakalandım. Çok şükür yendim. Zeynep anneannesinde kaldı. Onunla görüntülü telefonda görüşebiliyordum. O kadar özledim ki, eski günlerdeki gibi sarılmak en büyük isteğimdi ama onu korumak zorundaydım. Şimdi kontrollü şekilde bir araya geliyoruz. Zeynep'in oynadığı oyunlarda bile koronavirüsün izleri var. 'Kızım ne oynuyorsun' diyorum. 'Baba bu hastadan koronavirüsü temizliyorum' diyor. İkimizin de tek isteği doyasıya sarılabilmek. Bu yüzden bu yıl benim için Babalar Günü çok çok özel. Çünkü kızım çok özel.
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