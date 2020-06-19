19 Haziran 2020, Cuma
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Bitlis Valiliği açıkladı! İkinci emre kadar sokağa çıkmak yasak...

Son dakika haberine göre; Valiliği, ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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BİTLİS VALİLİĞİ AÇIKLADI! İKİNCİ EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK...

Valilikten yapılan açıklamada, ilçesinde 15 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Kepenek, Suboyu, Dirlik, Aktoprak, Dönertaş, Boblesür, Sallıca, Teknecik, Beşikli, Sarıdal, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş ve Çörekli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 06.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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