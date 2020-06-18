Tuvaletlerdeki büyük tehlike! Sifon çekmek koronavirüsü yayar mı?
Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi. İşte haberin detayları...
Çin'deki Yangzhou Üniversitesinde görevli araştırmacıların yaptığı çalışmada, sifon çekince şiddetle gelen suyun Kovid-19 içeren aerosol parçacıklarını etrafa saçtığı tespit edildi.
Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 2 noktaya dikkat
- Yasağa rağmen maske takmadılar!
- 6 ay önce mezar kazmış!
- İnanılmaz! Taşlar 2 dakikada eridi
- Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı
- Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı!
- Suikast sanığına ailesinden şok!
- Depremin ardından bu kez sel vurdu
- İnsan görmeye dayanamaz! Utanç verici
- Maske kuralına uyuluyor mu?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kampanya devam ediyor! 6 ay ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en ucuz SUV modelleri ve fiyatları
- HSK kararnamesi 2020: Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi 2020 (Tam liste)
- Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum
- Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi? YKS ertelenecek mi? 2020 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?
- Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
- Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?