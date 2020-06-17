'Sipariş üzerine' hırsızlık! Motosiklet kasklarını çalan çete kıskıvrak yakalandı
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Ataşehir’de motosiklet kaskı çetesinin ‘sipariş üzerine’ hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan çalışmalarda çok sayıda kask ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyeti Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Açıktan Hırsızlık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Ataşehir ilçesinde Haziran ayı içinde meydana gelen 7 ayrı motosiklet kaskı hırsızlığı konusunun faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahısların çaldıkları motosiklet kasklarını internette bulunan bir uygulama üzerinden Fatih G. (38) isimli şahsa sattıkları tespit edildi.
14 Haziran günü saat 13:00 sıralarında Fatih G., isimli şahıs Kadıköy ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Alınan arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada; toplam 9 adet motosiklet kaskı ele geçirildi.
ŞİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIYORLAR
Yapılan çalışmaların devamında Fatih G. isimli şahıs, bahse konu kaskları A.B. (16), Atakan Yasin U. (20) ve Berat Y. (21) isimli şahısların kendisine sipariş üzerine çalarak getirdiklerini ve kendisinin de bu kaskları internet üzerinden sattığını beyan etti.
Bahse konu şahıslar aynı gün Fatih G.'nin ikameti yakınlarında hırsızlık yaptıkları otomobil ile birlikte yakalandı. Şahısların otomobilinde yapılan aramada 5 adet hırsızlık olduğu düşünülen motosiklet kaskı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen Fatih G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.B. (16), Atakan Yasin U. (20) ve Berat Y. (21) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sema Alim Dalgıç/SABAH
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