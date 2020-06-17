17 Haziran 2020, Çarşamba
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Osmaniye'de 36 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı

'de çeşitli suçlardan 6 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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AKIL ALIR GİBİ DEĞİL! YAŞ 17 AMA...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O'nun İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alarak eve operasyon düzenledi.

CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan A.O'nun yapılan incelenmesinde işlediği başka suçlardan toplam 6 ay 7 gün kesinleşmiş bulunduğu da belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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