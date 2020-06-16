İstanbul’da kalaşnikof ve pompalı tüfekle çatışan çetelere operasyon: 23 gözaltı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iki çete arasında yaşanan kalaşnikof ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı çatışmaların ardından polisin yürüttüğü operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda bir süre önce iki çete arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmalara ait güvenlik kameraları ortaya çıkmıştı. Silahlı çatışmalardan ilki Kasımpaşa, Zincirlikuyu Caddesi üzerinde 22 Ocak günü gece saatlerinde yaşandı. Lüks bir otomobili pusuya düşüren 4 çete üyesinin pompalı tüfeğinde olduğu silahlarla otomobil içerisindeki Zafer B.'yi çapraz ateşe aldı. Dört kişinin çete lideri Barış B.'nin kardeşinin otomobile düzenlediği silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansırken, saldırı sonucunda yaralanan Zafer B. kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşanan ikinci çatışmada ise çete üyeleri kalaşnikof silahlarla karşı taraftaki kişilere saldırı düzenleyip 1 kişiyi yaraladı. Fetihtepe Mahallesi'nde yine aynı gruplar arasında yaşanan 3'üncü olayda da 1 kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda 3 farklı olayda 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından düzenlenen operasyonda saldırılara katılan çete üyelerinden 4'ünün yakalandığı çete lideri Barış B.'nin ise Gürcistan polisi tarafından yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.
BİRÇOK ADRESE BASKIN YAPILDI
Beyoğlu'ndaki olayların ardından çalışmalarını derinleştiren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, bugün erken saatlerde Şişli ve Beyoğlu'nda bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Gürcistan'da tutuklu olan çete lideri Barış B.'nin ise iadesinin isteneceği öğrenildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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