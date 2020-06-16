Akılalmaz yöntem! Telefon dolandırıcılarından 155'li tuzak
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kendilerini polis, savcı gibi tanıtan dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmek için her türlü yolu denemeye devam ediyor. Bu kapsamda kullandıkları her yöntem deşifre olan dolandırıcıların bu kez inandırıcılık sağlamak amacıyla +155, 0155 numaralarını kullandıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye'nin üzerine adeta kâbus olarak çöken dolandırıcılık şebekesi, pes etmeden farklı metotlarla vatandaşları dolandırmak için ellerinden gelen gayreti sarf etmeye devam ediyorlar. Kendilerini savcı yada polismiş gibi tanıtarak vatandaşların dolandırıldığı, terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu gibi yalanlarla kandırarak, banka hesaplarını boşaltmaya çalışan dolandırıcılık şebekelerinin yeni bir sistemle çalışmalarına devam ettikleri tespit edildi. Dolandırıcıların bu yöntemle İstanbul'da yaşayan yaşlı karı-kocayı ayrı ayrı arayarak aynı gün içerisinde hem banka hesaplarını hem de evde bulunan altınları çaldıkları belirlendi.
YAŞLI ÇİFTİ AYNI ANDA DOLANDIRMIŞLAR
İstanbul Sarıyer'de oturan Ahmet E. ve Şehnaz E. çiftini +155 ve 0155 numaralarından ayrı ayrı arayan dolandırıcılar hesaplarına bloke konulduğunu, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu yalanını söyledi. Cep telefonundan +155 numaralı hattan aranan Ahmet E., (68) kendisine söylenen yalana inanmayınca dolandırıcılar polis ismi vererek 155 hattından sicil numarasını öğrenebileceğini belirtti. Yaşlı adam 155 polis imdat hattını arayarak söz konusu isim ve soy isimde polis memurunun olduğunu öğrenince dolandırıcılarla tekrar iletişime geçerek kendisine söylenenleri yapmaya başladı.
KOD: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Dolandırıcılar Ahmet E.,'ye bankada bulunan 10 bin dolarını çekmesini ve kendisini Maslak'ta bulunan oto sanayi sitesinde bekleyen sivil polise teslim etmesini söyledi. Yaşlı adam bankadan çektiği para ile oto sanayiye giderken dolandırıcılar hiçbir şekilde irtibatı koparmadı ve parayı alacak kişiye kod verildiğini, kodun ise 'Mustafa Kemal Atatürk' olduğunu ancak bu şekilde parayı teslim edeceğini söylediler. Oto sanayi bölgesinde kendisini bekleyen dolandırıcıya çektiği parayı teslim eden Ahmet E., bir süre sonra kendisini arayan olmayınca eşini aradı.
AYNI ANDA EŞİNİ DE SOYMUŞLAR
Tele dolandırıcılar Ahmet E.'nin eşi Şehnaz E.'yi de (59) eş zamanlı arayarak eşinin hesaplarının bloke olduğunu kendisi ile görüşme sağladıklarını söyleyerek evde bulunan ziynet eşya ve para olup olmadığını sordu. Telaşa kapılan Şehnaz E. ise kasada bulunan altınlar olduğunu söyledi. Dolandırıcılar Şehnaz E.'ye altınları siyah bir poşete koyarak söyledikleri konuma gelmesini ve yine kod olarak Mustafa Kemal Atatürk denildiğinde poşeti teslim etmesini söyledi.
2,5 MİLYON DEĞERİNDE DOLANDIRICILIK
Telaş içerisinde olan Şehnaz E., yanına aldığı altınları sivil polis görünümlü polislere verdikten sonra eşinin emniyet müdürlüğünde olduğunu operasyonun devam ettiğini ve kendisini arayacaklarını
söyleyerek telefonu kapattı. Şehnaz E. eşi ile görüştüğünde kendisinin oto sanayide olduğunu öğrenince dolandırıldıklarını anlayarak karakola başvurdular.
TUTUKLANDILAR
Mağdur çiftin şikayeti sonrası kimlik bilgileri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. yaşlı çiftin kendilerini dolandıran şüphelileri tespit etmesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni nesil dolandırıcılar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Atakan Irmak/SABAH
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