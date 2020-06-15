15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da akılalmaz olay! 7 aylık bebek çengelli iğne yuttu

Tekirdağ'da akılalmaz olay! 7 aylık bebek çengelli iğne yuttu

'da 7 aylık bebeğin yemek borusuna saplanan , endoskopik yöntemle çıkarıldı. Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
TEKİRDAĞ'DA AKILALMAZ OLAY!

Yutkunma ve beslenmesinde sorunlar yaşadığı gözlenen bebek, ailesi tarafından Devlet Hastanesine getirildi.

Bebeği muayene eden Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz ve Anestezi Uzmanı Dr. İbrahim Çetin, yabancı cisim yutulmasından şüphe ederek röntgen istedi.

Çekilen röntgende, bebeğin yuttuğu tespit edildi.

Bebeğin yemek borusuna saplanan iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Demirkıran, anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA