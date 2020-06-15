Tekirdağ'da akılalmaz olay! 7 aylık bebek çengelli iğne yuttu
Tekirdağ'da 7 aylık bebeğin yemek borusuna saplanan çengelli iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı. Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yutkunma ve beslenmesinde sorunlar yaşadığı gözlenen bebek, ailesi tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine getirildi.
Bebeği muayene eden Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz ve Anestezi Uzmanı Dr. İbrahim Çetin, yabancı cisim yutulmasından şüphe ederek röntgen istedi.
Çekilen röntgende, bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi.
Bebeğin yemek borusuna saplanan iğne, endoskopik yöntemle çıkarıldı.
Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Demirkıran, anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
- Bakanlıktan Haliç adımı! Numune alındı
- O ilde maske takmak artık zorunlu!
- Gençliğim Eyvah 1. bölüm canlı izle
- 15 Temmuz otogarı su altında
- Yeşilçam'ın efsane ismine dolandırıcı şoku!
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarihinde bir ilk
- 'Yeni normal'in ilk davetli nikah töreni
- Rusya'da korkunç olay! Çocuğun üzerinden cephanelik çıktı
- Kanlı infaz! Müşterilerin...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Haziran korona son durum: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı?
- Sağlık Bakanlığı hemşire ebe alımı tercih takvimi: İstanbul'da yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı ne zaman?
- ais.osym.gov.tr: YKS giriş yerleri sorgulama! 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?
- Son dakika: İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sınavı tarihi ne zaman?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS ertelenecek mi? YKS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
- Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
- Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...