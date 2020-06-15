Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarihinde bir ilk! İstanbul’un ilk ‘doçent’ Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan oldu
Son dakika haberi... İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, akademik çalışmaları hakkında oy birliğiyle olumlu karar verilerek Sosyoloji dalında ‘doçentlik’ unvanı aldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın oy birliğiyle aldığı kararla Dosyoloji dalında 'doçent ' unvanına sahip oldu.
Başkanlık tarafından 29 Mayıs'ta atanan 5 kişiden oluşan jüri heyetinin Çalışkan'ın akademik çalışmaları hakkında olumlu karar verdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çalışkan Türkiye'nin şu anda tek doçentlik unvanına sahip İl Emniyet Müdürü… İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen müdürler arasında da bu konuda tek olma unvanına sahip…
"Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi", "Kutsal Günlerin Suç Olgusu Üzerine Etkileri" ve "İstanbul'da Suçla Mücadelenin Niteliksel Dönüşümü ve Branşlaşmaya Tesiri" kitaplarının yazarı olan Çalışkan'ın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 9 makalesi yayımlandı. Mustafa Çalışkan'ın hayata geçirilen ve devam etmekte olan 5 projesinin olduğu saptandı.
PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI
Bilindiği gibi Çalışkan, kendi döneminde hayata geçirilen ve patenti İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait olan Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesi ile 2018'de katıldığı Bilişim Zirvesi Yarışması'nda 'Yılın Teknoloji Kaptanı' ve 'Yılın İnovasyon Projesi' ödüllerini alırken 2017'de de 'Yılın Polisi' ve 'Kamu Güvenliği Alanında Yılın En Başarılı Yöneticisi' ödüllerine layık görüldü.
2015'TEN BU YANA İSTANBUL EMNİYETİ'NİN BAŞINDA
Çalışkan, Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 17-25 Aralık kumpası sonrası 4 Ocak 2014'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü'ne getirilmişti. 14 Temmuz 2014'te Terör ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atanan Çalışkan, 2 Eylül 2015'te ise İstanbul Emniyet Müdürü olmuştu.
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ayrıca, 2010'da İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını, 2016'da da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştı.
(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
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