15 Haziran 2020, Pazartesi
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Refahiye’de yıldırım düşen 3 ev 1 ahır yandı

’ın ilçesine bağlı Avşarözü köyünde yıldırım düşmesi sonucu ahşap 3 ve 1 yanarak kül oldu. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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YILDIRIM FELAKETİ! ÇARESİZCE İZLEDİLER

ilçesine 5 kilometre mesafedeki Avşarözü köyünde Hüseyin Işık'a ait eve yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ahşap 3 ve 1 ahırı tamamen sardı. Vatandaşlar yoğun gayret göstererek yangını söndürmeye çalıştı.

1 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

Yangın, Refahiye ve Gölova'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

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