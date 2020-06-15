Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, sahte içki operasyonu düzenledi. Emniyet ekipleri 2 ton sahte içkinin yanı sıra, yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirdi.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde sahte içki imal eden ve satan şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada bidonlar ve pet şişe içerisinde 2 ton sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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